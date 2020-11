청하 컴백 D-1

'Dream of You' 퍼포먼스 기대감 UP

청하 'Dream of You' /사진=MNH엔터테인먼트 제공



청하는 26일 0시 공식 SNS를 통해 새 컬래버레이션 싱글 '드림 오브 유(Dream of You, with R3HAB)'의 안무 연습 영상을 기습 공개했다.



영상에는 컴백을 앞두고 연습에 매진 중인 청하의 모습이 담겼다. 청하는 편안한 분위기 속에서 댄서들과 호흡을 맞췄다. 웃으며 이야기를 나누다가도 안무가 시작되면 놀라운 집중력을 보여주며 카리스마를 발산했다. 시선을 사로잡는 파워풀한 동작 속에서도 청하만의 디테일한 손끝과 섬세한 선이 살아있는 안무가 보는 재미를 더했다.



특히 바닥에 엎드리는 등 과감하고 인상적인 안무도 녹여낼 것으로 예상돼 완성된 'Dream of You'의 무대 퍼포먼스에 대한 기대감을 높였다.



'Dream of You'는 네덜란드 출신의 세계적인 DJ이자 프로듀서 R3HAB(리햅)과 컬래버레이션한 곡이다. 하우스 리듬과 선이 굵은 베이스 라인이 이끄는 일렉트로닉 장르로 스트링, 브라스, 보코더의 레트로 사운드와 몽환적인 신디사이저 사운드가 다채롭게 어우러져 청하의 또 다른 매력을 느낄 수 있을 것으로 보인다.



청하의 새 싱글 'Dream of You'는 오는 27일 정오 전 음원 사이트에서 발매된다.



김수영 한경닷컴 기자

