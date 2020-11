슈퍼주니어 (사진=Label SJ)

슈퍼주니어가 정규 10집 ‘The Renaissance’(더 르네상스) 스포일러를 담은 수록곡 ‘가사 노트’를 모두 공개했다.지난 17일부터 슈퍼주니어의 공식 SNS를 통해 순차적으로 오픈된 ‘가사 노트’는 선공개 곡 ‘우리에게 (The Melody)’와 새 앨범 타이틀 곡을 제외한 총 8장으로, 오늘(26일) 오전 10시에는 슈퍼주니어의 정규 7집 ‘MAMACITA’(마마시타)의 수록곡 ‘사랑이 멎지 않게 (Raining Spell for Love)’ 가사가 업로드돼 이목을 집중시켰다.‘사랑이 멎지 않게 (Raining Spell for Love)’는 이별한 남자의 마음을 표현한 R&B 팝 장르로 ‘사랑이 떠나다 (She's Gone)’, ‘사랑이 죽는 병 (Love Disease)’, ‘사랑이 이렇게 (My All Is In You)’와 함께 슈퍼주니어의 ‘사랑이…’ 시리즈로 많은 사랑을 받아왔다.이에 ‘사랑이 멎지 않게 (Raining Spell for Love)’는 앞서 슈퍼주니어 데뷔 15주년을 기념해 전 세계 팬들이 직접 투표한 ‘2020 SUPER JUNIOR Awards’(2020 슈퍼주니어 어워즈)에서 ‘U’, ‘Miracle’(미라클), ‘Devil’(데빌) 등 쟁쟁한 후보들을 제치고 “띵곡(명곡) 부자 슈주가 리메이크 해줬으면 하는 곡” 항목 1위를 차지해 이번 앨범에 리메이크 버전으로 실리게 됐다.약 6년 만에 리메이크 된 ‘사랑이 멎지 않게 (Raining Spell for Love)’에 글로벌 음악 팬들의 기대감이 한껏 높아지고 있는 가운데, 슈퍼주니어의 정규 10집 앨범에는 타이틀 곡을 포함해 총 10 트랙이 다채롭게 수록될 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com