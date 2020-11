니브 /사진=153 Entertainment Group 제공

프로듀서 겸 싱어송라이터 니브(NIve)가 신곡 '2easy(투이지)'를 발매한다.니브(NIve)는 26일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 디지털 싱글 '2easy'를 발표한다.신곡 '2easy'는 이별의 순간을 맞이한 두 남녀의 서로 다른 마음을 표현한 곡으로, 니브가 작사와 작곡, 편곡에 참여해 자신의 색깔을 드러냈다. 갑작스러운 이별을 맞이하게 된 남자와 오랜 시간 이별을 고민해온 여자의 이야기를 그리며, 이별의 기로에 선 남녀의 온도 차를 노랫말에 담았다. 가을과 겨울의 경계에 머문 지금 이 순간과 잘 어울리는 곡으로, 헤이즈가 피처링 지원사격에 나서 니브와는 특급 케미를 선보일 것으로 기대된다.하이브리드 팝 장르의 음악을 선보이고 있는 니브는 올해 4월 샘김과의 컬래버레이션곡 'Like a fool'로 R&B 핫트랙 1위에 오르며 본격 국내 활동을 시작했다.정식 데뷔 전 엑소 첸의 '사월이 지나면 우리 헤어져요'를 작사, 작곡하며 프로듀서로서의 커리어를 시작했으며, 최근 BTS 'Blue & Grey’, NCT U 'My Everything', 폴킴 '나의 봄의 이유' 등 내로라하는 아티스트의 곡들을 프로듀싱했다. 또한 'Jisoo Park'이라는 작명으로 엑소, 샘김, 정세운, SF9, CLC, HYNN(박혜원) 등의 곡 작업에도 참여하며 폭넓은 음악적 스펙트럼과 뛰어난 프로듀싱 능력을 입증했다.특히 지난 16일 첫 공개된 '비긴어게인' 디지털 오리지널 콘텐츠 오픈마이크 시리즈 첫 주자로 출격, 감미로운 라이브로 실력파 뮤지션의 면모를 과시해 앞으로의 행보에 더욱 기대가 모인다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com