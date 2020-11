숲 속 힐링 선사하는 'in the forest' 버전

방 떠나 햇살 맞으며 'Life Goes On' 열창

방탄소년단 'Life Goes On' 새 뮤직비디오 공개 /사진=빅히트엔터테인먼트 제공

그룹 방탄소년단이 신곡 'Life Goes On'의 또 다른 버전 뮤직비디오를 공개했다.방탄소년단은 26일 공식 유튜브 채널에 새 앨범 'BE (Deluxe Edition)'의 타이틀곡 'Life Goes On' 뮤직비디오를 올렸다.'Life Goes On' Official MV : in the forest'라는 제목으로 콘셉트를 암시했다. 앞서 공개한 'on my pillow' 버전과는 다른 분위기로, 방탄소년단은 앨범 발매와 동시에 공개한 뮤직비디오 외에 새로운 버전의 뮤직비디오 두 편을 추가로 제작해 전 세계 팬들의 호응을 얻고 있다.앞선 'on my pillow' 버전 뮤직비디오가 파자마 차림으로 침대에 둘러앉아 노래부르는, 자유분방한 모습을 보여줬다면, 이번 'in the forest' 버전은 맑은 하늘과 잔디밭, 나무 등 탁 트인 풍광 속에 햇살과 바람을 만끽하는 방탄소년단의 평화로운 모습을 그려 보는 이들에게 힐링을 선사한다.이번 뮤직비디오의 제목 'in the forest' 역시 'on my pillow'와 마찬가지로 'Life Goes On'의 가사이다. '숲에서'라는 뜻처럼, 방탄소년단은 푸른 숲을 배경으로 'Life Goes On'을 열창한다.지난 20일 전 세계 동시에 발매된 'BE'는 방탄소년단이 앨범의 기획 단계부터 참여해 제작 전반에 걸쳐 심혈을 기울여 완성한 '단 하나의' 특별한 앨범으로 공개 직후부터 전 세계적으로 뜨거운 반응이 이어지고 있다.'BE'는 발매 다음 날인 11월 21일 오전 8시까지 기준으로 전 세계 90개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 앨범' 차트에서 1위를 차지했다. 코로나19로 평범했던 일상을 잃어버리고 힘들어하는 모두에게 '그럼에도 우리의 삶은 계속된다'라는 위로의 메시지를 건네는 타이틀곡 'Life Goes On' 역시 전 세계 90개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 송' 차트 정상을 거머쥐었다.한편, 방탄소년단은 디지털 싱글 'Dynamite'로 내년 1월 31일(현지시간) 개최되는 제63회 그래미 어워드(GRAMMY AWARDS)에서 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스(BEST POP DUO/GROUP PERFORMANCE)' 부문 수상 후보에 이름을 올리며 한국 대중음악사에 새로운 역사를 썼다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com