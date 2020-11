모모랜드 (사진=MLD엔터테인먼트)

글로벌 걸그룹 모모랜드(MOMOLAND)가 신곡 ‘Ready Or Not(레디올낫)’의 퍼포먼스 비디오를 전격 공개했다.지난 24일 모모랜드는 공식 SNS 채널을 통해 싱글 3집 타이틀곡 ‘Ready Or Not(레디올낫)’의 퍼포먼스 비디오를 전격 공개해 전 세계 팬들의 관심을 모았다.공개된 퍼포먼스 비디오에는 비비드 컬러의 배경과 절묘하게 어울리는 유니크한 모모랜드만의 안무 퍼포먼스가 돋보인다. 톡톡 튀는 프롬 파티의 상큼 발랄한 매력을 담아냈던 기존의 뮤직비디오와는 또 다른 매력으로 시선을 사로잡는다. 특히 멤버들의 눈부신 비주얼과 이채로운 표정 연기는 한시도 눈을 뗄 수 없게 만들었다.‘Ready Or Not(레디올낫)’은 가수 겸 프로듀서 싸이(PSY)가 참여해 화제를 모았으며 모모랜드가 처음 시도한 틴 팝(Teen Pop) 장르 댄스곡이다.앞서 모모랜드의 신곡 ‘Ready Or Not(레디올낫)’은 발매 2일 만에 유튜브 조회수 기준 1000만 뷰를 돌파하는 기염을 토하며 6번째 억뷰 영상 탄생에 대한 기대감을 높이고 있다.앞서 싸이는 “모모랜드는 흥이 나는 음악을 더욱 신나게 잘 표현하는 결이 잘 맞는 후배로 이번 신곡에 참여하게 되어 기쁘다"며 "데모곡을 들어본 후 곡이 너무 좋아서 기쁜 마음으로 작사 작업에 참여하게 됐다”고 밝힌 바 있다.한편 모모랜드는 신곡 ‘Ready Or Not(레디올낫)’으로 활발한 컴백 활동을 이어가고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com