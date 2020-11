스테이씨 (사진=하이업엔터테인먼트)

신인 걸그룹 STAYC(스테이씨)가 빌보드에서도 두각을 드러내며 글로벌 반응을 입증했다.STAYC(수민, 시은, 아이사, 세은, 윤, 재이)의 첫 번째 싱글 'Star To A Young Culture(스타 투 어 영 컬쳐)'의 타이틀곡 'SO BAD(소 배드)'는 25일 미국 빌보드가 발표한 월드 디지털 송 세일즈 차트(World Digital Song Sales Chart)에서 21위를 차지했다.음원 발매 직후 주요 음원사이트 실시간 차트 상위권에 이름을 올리고, 1만 장 이상의 초동 음반 판매량을 기록하는 등 데뷔하자마자 의미 있는 성과를 써 내려가는 중인 STAYC는 세계에서 가장 권위 있는 음악 전문 매체 빌보드에서도 순위권에 당당히 이름을 드러냈다.특히 STAYC는 외국인 멤버 없이 전 멤버가 한국인으로 구성됐음에도 전 세계 음악팬들의 관심을 한 몸에 받는 등 향후 K-POP 시장을 이끌어 갈 글로벌 걸그룹으로도 성장 가능성을 밝히고 있다.STAYC의 데뷔 타이틀곡 'SO BAD'는 K-POP 대표 프로듀서 블랙아이드필승(최규성, 라도)과 전군이 작사, 작곡, 프로듀싱한 작품으로, 서툰 사랑의 시작이지만 자신의 마음을 숨김없이 말하는 10대의 당당한 ‘틴프레시(TEEN FRESH)’를 표현한 곡이다.드럼, 베이스, 신스웨이브가 혼합된 새로운 DBS 장르의 곡인 ‘SO BAD’는 파트가 바뀔 때마다 귀에 쏙쏙 박히는 STAYC 멤버들의 개성 있는 보이스가 인상적이다. 여기에 한 번만 들어도 계속 흥얼거리게 되는 중독성 강한 멜로디라인과 유니크한 가사 등이 리스너들을 사로잡고 있다.데뷔부터 강렬한 존재감을 발산하며 K-POP의 새로운 계보를 잇는 신흥 그룹의 탄생을 알린 STAYC는 계속해서 활발한 활동을 이어갈 예정이다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com