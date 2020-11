케이티, 새 EP 'Our Time is Blue' 트랙리스트와 2D 캐릭터 이미지 공개

[연예팀] 케이티(KATIE)의 새 프로젝트가 베일을 벗었다.24일 케이티는 새 EP 앨범 '아워 타임 이즈 블루(Our Time is Blue)'의 트랙리스트와 2D로 표현된 이미지를 공개했다.공개된 트랙리스트에는 리드 싱글인 '아워 타임(Our Time)'과 팔로우 싱글인 '블루(Blue)'를 비롯해 '클래식(Classic)' '폭스(Faux)' '티치 어 맨(Teach a man)' '럴러바이(Lullaby)' 까지 총 여섯 곡을 담았다.케이티(KATIE)는 이번 신보 '아워 타임 이즈 블루(Our Time is Blue)'를 통해 한층 깊어진 목소리와 확장된 세계관을 보여줄 예정이다. 또 이번 앨범은 '코로나 블루'라는 긴 터널을 관통하는 이 시대 모든 이들에게 건네는 곡들로 이루어져 있어 정서적 연대를 이룰 것이다.메인 싱글 곡인 '아워 타임(Our Time)'과 '블루(Blue)'는 감성 R&B 곡으로, 극도의 외로움 속에서 피어난 맑은 영혼을 노래한다. 때문에 그 어느 때보다 케이티(KATIE) 본연의 감성이 짙게 베어 있는 이번 신보를 통해 '믿고 듣는 케이티'라는 수식어를 다시 한번 입증할 예정이다.특히 케이티(KATIE)가 지난 4월 발매한 곡 ‘에코(ECHO)’가 빌보드를 비롯한 글로벌 음악 시장에서 호평을 받은 바 있어 이번에 공개될 프로젝트 역시 기대감이 높아지고 있다.무엇보다 이 날 케이티(KATIE)는 SF 애니메이션을 연상케하는 우주적 세계관 속 케이티의 사이버 이고(Cyber Ego)인 ‘2D KATIE’도 공개해 이목을 사로잡았다.이는 단순한 사운드의 개념에서 벗어나, 케이티(KATIE)만의 세계관을 오리지널 웹툰 시리즈와 연결시켜 한층 더 깊고 넓은 감성을 확장해 나가는 ‘메타버스(metaverse)’ 프로젝트로 일종의 시그널이다.케이티(KATIE)와 오리지널 웹툰 시리즈의 콜라보레이션에 대한 자세한 정보는 오는 25일부터 순차적으로 공식 SNS를 통해 선보인다.한편, 케이티(KATIE)의 새 EP 앨범 '아워 타임 이즈 블루(Our Time is Blue)'는 방탄소년단(BTS)의 미국 내 음원 유통을 담당하고 있는 콜럼비아 레코드 사의 UK 본사와 손을 잡고 진행했으며 오는 12월 4일 오후 2시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.(사진제공: AXIS(액시즈))bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr