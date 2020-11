GOT7, 'Breath' 89개국 차트 랭크인 (사진= 릴즈코퍼레이션 제공)

그룹 갓세븐(GOT7, JB, 마크, 잭슨, 진영, 영재, 뱀뱀, 유겸)이 선공개한 더블 타이틀곡 'Breath (넌 날 숨 쉬게 해)'를 발매한 가운데 89개국 음원차트 진입했다.JYP 소속 그룹 갓세븐은 23일 오후 6시에 정규 4집 더블 타이틀곡 'Breath'를 선공개했다.해외 컨설팅 에이전시 그룹 릴즈코퍼레이션에 따르면, "갓세븐의 해외 음원차트 데이터 분석 결과, 애플뮤직 87개국, 아이튠즈 56개국 등 해외 차트에서 좋은 성적을 보이고 있다"며, "24일 기준 터키, 캄보디아, 태국, 싱가포르 등 8개 지역에서 전체 장르 차트 1위를 유지하는 중"이라고 전했다.릴즈코퍼레이션 측은 "갓세븐 영재가 작사, 작곡에 참여하여 앨범에 심혈을 기울이면서 해외 팬들의 마음을 사로잡았으며, 이제 막 초읽기를 들어간 상태이기 때문에 더욱 큰 성과를 이룰 수 있을 것"이라고 전망했다.한편, GOT7은 오는 30일 'Breath'와 또 다른 타이틀곡 'LAST PIECE'가 수록된 네 번째 정규 앨범 'Breath of Love : Last Piece'를 정식 발매한다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com