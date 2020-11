인기가요 (사진=방송캡처)

그룹 비투비 포유(BTOB 4U)가 지난 22일 방송된 SBS '인기가요'에서 신곡 'Show Your Love' 데뷔 무대를 완벽하게 선보였다.비투비 포유(BTOB 4U)는 무대에 앞서 진행된 인터뷰에서 "멜로디 오래 기다렸죠? 우리 이제 다시 달려봐요"라며 팬들에게 인사를 전했고, "비투비 포유(BTOB 4U)만의 에너지가 폭발할 예정입니다"라며 무대를 예고해 기대감을 한껏 끌어올렸다.비투비 포유(BTOB 4U)는 다채로운 컬러와 패턴을 소재로 한 의상을 각기 다른 매력으로 완벽 소화하며 스타일리시한 모습을 선보였고, 인터뷰에서 예고한 비투비 포유(BTOB 4U)만의 에너지를 폭발시키며 노련한 무대 매너와 탄탄한 가창력으로 데뷔 무대를 꾸몄다.신곡 'Show Your Love'는 리드미컬한 리듬과 희망적인 메시지가 돋보이는 뭄바톤 댄스 곡으로, 비투비 멤버 임현식과 프로듀서 겸 가수 이든(EDEN)이 함께 작업했다.비투비 포유(BTOB 4U)는 지난 16일 발매한 미니 1집 'INSIDE'(인사이드)로 전 세계 13개 지역 아이튠즈 앨범 차트 1위에 이름을 올렸고, 같은 날 공개된 타이틀곡 ‘Show Your Love’ 뮤직비디오는 공개 8시간 만에 100만 뷰를 돌파, 자체 최단 시간을 기록했다. 공개 6일 만인 22일 오후 6시 기준 유튜브 조회수 1,270만 뷰를 돌파하며 뜨거운 반응을 이어가고 있다.한편 비투비 포유(BTOB 4U)는 신곡 'Show Your Love'로 활발한 활동을 펼칠 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com