전소미 (사진=더블랙레이블)

가수 전소미가 ‘유나이트:온 라이브 콘서트(Unite ON : Live Concert)’의 MC로 활약한다.23일 더블랙레이블은 “전소미가 ‘유나이트 온:라이브 콘서트(Unite ON : Live Concert)’ MC로 발탁됐다. ‘온:한류 축제(On:Hanllyu)’의 피날레에 전소미만의 에너지를 전파할 것."이라고 전했다.전소미는 그간 다수의 예능 프로그램에 출연해 넘치는 끼와 남다른 입담을 자랑한 바. 이번 '유나이트:온 라이브 콘서트'를 통해 무대뿐만 아니라 MC로서도 눈부신 활약을 펼치며 만능 엔터테이너의 진면모를 선보일 예정이다.또한 지난 7월 22일 발매한 싱글 ‘What You Waiting For’를 통해 작사, 작곡 등 앨범 제작 전반에 참여, 자신만의 아이덴티티를 담아낸 음악으로 음악방송 1위라는 기록까지 달성해 ‘대세 여자 솔로 아티스트’ 반열에 올랐다.한편 전소미가 MC로 활약하는 ‘유나이트 온:라이브 콘서트(Unite ON : Live Concert)’ 오늘(23일) 개최된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com