투모로우바이투게더, '라이브온' 협업

첫 OST 주자로 나서

메인 테마곡 'Your Light' 기대감 UP

/사진=플레이리스트

'라이브온'의 첫 OST 가창자로 아이돌 그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 나선다.24일 오후 6시 발매 예정인 JTBC 화요드라마 '라이브온'의 첫 번째 OST이자 메인테마곡 투모로우바이투게더의 'Your Light'는 있는 그대로 표현하든, 남에게 보여주기 위해 포장하든 열여덟의 빛나는 순간을 응원하는 마음을 담았다. 또한 상반된 열여덟의 개성과 찰나를 공감하고 지지하는 메시지까지 담아 듣는 순간부터 벅차오르는 감정을 선사할 예정이다.특히 지난 1회 방송 엔딩을 화려하게 장식하며 시청자들로부터 곡에 대한 궁금증이 쇄도했던 터, 정식 음원 발매 전부터 대세 아이돌인 투모로우바이투게더가 나선 이번 'Your Light'를 향한 뜨거운 반응을 여실히 실감케 했다.또한 열여덟 고등학생들의 찬란하고 반짝거리는 이야기를 그려내고 있는 '라이브온'과 청량한 에너지가 가득한 투모로우바이투게더의 만남은 더 없이 완벽한 조화를 이뤄내고 있다. 이렇듯 '라이브온'의 전체적인 방향성을 담은 이번 곡은 적재적소에 스며들어 시청자들에게 드라마를 한층 더 와 닿게 만들 전망이다.한편, 지난 주 방송된 1회에서는 서연고의 완벽주의 방송부장 고은택(황민현 분)과 안하무인 셀럽 백호랑(정다빈 분)의 상극 케미가 짜릿한 재미를 안겨준 터, 여기에 백호랑을 노린 익명의 저격수의 등장으로 한층 더 쫄깃한 스토리가 시청자들의 구미를 자극한 가운데 24일 방송될 2회를 향한 관심이 달아오르고 있다.투모로우바이투게더가 참여한 첫 번째 OST 'Your Light'는 24일 오후 6시에 공개될 예정이며 리얼 하이틴 로맨스의 서막을 올린 '라이브온' 2회는 24일 밤 9시 30분 방송된다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com