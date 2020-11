BAE173(사진=포켓돌스튜디오)

신인 보이그룹 BAE173의 데뷔곡 ‘반하겠어(Crush on U)’가 뮤직비디오 공개와 동시에 500만 뷰를 돌파했다.지난 19일 첫 번째 미니앨범 'INTERSECTION:SPARK'로 정식 데뷔를 알린 BAE173의 타이틀곡 ‘반하겠어(Crush on U)’ 뮤직비디오 영상이 공개 하루만인 20일에 조회수 500만뷰를 돌파하며 전 세계 케이팝 팬들의 마음을 사로잡았다.BAE173는 데뷔를 기념하는 쇼케이스 ‘BAE173 Debut Showcase, INTERSECTION:SPARK’를 공식 유튜브 채널과 공식 네이버 브이라이브 채널을 통해 동시 생중계하며 국내뿐 아니라 전 세계 팬들과 소통했고, 쇼케이스를 통해 ‘반하겠어(Crush on U)’와 팬들을 위해 준비한 팬송 ‘모두 너야’ 무대까지 선보였다.또 BAE173 멤버들의 다양한 매력이 담긴 ‘반하겠어(Crush on U)’ 뮤직비디오 영상은 공개 직후 국내외 팬들의 뜨거운 반응이 이어지고 있다.이번 BAE173의 ‘반하겠어(Crush on U)’는 히트곡 제조기 작곡가 별들의 전쟁이 프로듀싱을 맡았고, 뉴잭스윙 기반의 업템포 R&B곡으로 중독성 있는 멜로디가 인상적이다.데뷔 하루 만에 뮤직비디오 조회수 500만 뷰를 돌파하는 기염을 토한 BAE173은 오늘(21일) MBC ‘쇼! 음악중심’에 출연한다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com