수퍼비X언에듀케이티드 키드, 두 번째 콜라보 EP 'Yng & Rich Love Tape Pt. 1' 오는 21일 발매

[연예팀] 수퍼비와 언에듀케이티드 키드가 콜라보 EP로 돌아온다.'수퍼비'와 '언에듀케이티드 키드'는 오는 21일 합작 EP '영앤리치 러브 테이프 파트 원(Yng & Rich Love Tape Pt. 1)'를 발매한다.작년 4월 발매 당시 큰 호응을 얻었던 '캐치 미 이프 유 캔(Catch Me If You Can)' 에 이어 공개하는 수퍼비와 언에듀케이티드의 두 번째 콜라보 앨범이다.이번 새 EP는 총 4트랙으로 이루어져 있으며 1번트랙 'Love or 6' 와 2번트랙 'Do You Love Me?' 두 곡의 더블 타이틀로 모든 이야기가 실화이며 돈을 벌다가 잠깐 사랑이란 감각에 무감각 해졌었는데 결국 사랑도 중요한 감정이라는 것을 깨달았다 라는 본인들의 경험담을 담은 내용의 앨범으로 다시 한번 '수퍼비'와 '언에듀케이티드 키드'의 케미를 엿볼 수 있는 앨범이다.수퍼비와 언에듀케이티드 키드의 새 EP '영앤리치 러브 테이프 파트 원(Yng & Rich Love Tape Pt. 1)'는 오는 21일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.(사진제공: 영앤리치 레코즈)