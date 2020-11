구미호뎐 결방 OST 오마이걸 유아(사진=스타쉽 엔터테인먼트, WM 엔터테인먼트)

걸그룹 오마이걸 유아가 참여한 독보적 분위기의 tvN ‘구미호뎐’ 새 OST가 베일을 벗는다.tvN 수목드라마 ‘구미호뎐’ 측은 19일 오후 6시 일곱번째 OST인 오마이걸 유아의 ‘Stay With Me’를 발매한다고 밝혔다.‘Stay With Me’는 극중 이연(이동욱 분)이 오랜 시간 애타게 기다려온 사랑 아음(남지아, 조보아 분)과 재회하면서 기억 속에 아련하게 남아있던 사랑이 다시 선명해진다는 애틋한 감정을 담은 곡이다.특히 이 곡은 정식 발매 전인 지난 18일 ‘구미호뎐’ 스페셜 방송 ‘구미호뎐-600년의 전설’ 엔딩에 삽입돼 깊은 감동을 선사했다. 유아의 신비롭고 매력적인 음색이 방송을 통해 깜짝 공개되면서 팬들의 뜨거운 반응이 이어지고 있는 것.최근 ‘구미호뎐’에서 ‘연지아’ 커플은 차근차근 위기를 극복해 나가며 깊은 설렘과 가슴 저릿한 로맨스를 보여주고 있다. 이 가운데 유아가 가창한 ‘Stay With Me’는 극중 러브라인에 힘을 실어주며 향후 전개에 대한 기대를 높이고 있다.지난 9월 솔로 데뷔 앨범을 발매하고 가능성 넘치는 차세대 솔로 아티스트로 한걸음 더 성장한 유아는 이번 OST ‘Stay With Me’를 통해 애절한 감성과 놀라운 가창력까지 뽐냈다.‘구미호뎐’은 최근 안방 극장을 압도하며 수목극 시청률 1위를 유지하고 있다. 또 신선한 ‘K-판타지’라는 호평 속에 순항하고 있는 만큼, 유아만의 독보적 매력이 담긴 새 OST 역시 호성적을 거둘 수 있을 전망이다.tvN ‘구미호뎐’은 도시에 정착한 구미호와 그를 쫓는 프로듀서의 판타지 액션 로맨스 드라마로, 매주 수, 목요일 밤 10시 30분 방송된다. 완성도 제고를 위해 휴방을 결정한 ‘구미호뎐’은 19일에는 ‘미래수업’을 방송할 예정이다. ‘구미호뎐’ 13회와 14회는 각각 오는 25일, 26일 방송된다.한편 tvN ‘구미호뎐’ OST Part7 오마이걸 유아의 ‘Stay With Me’는 19일 오후 6시 각종 음원사이트 등을 통해 발매된다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com