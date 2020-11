비투비 포유 (사진=방송캡처)

그룹 비투비 포유(BTOB 4U)가 첫 데뷔 무대를 성공적으로 마쳤다.비투비 포유(BTOB 4U)는 지난 18일 방송된 MBC every1 '쇼! 챔피언'에서 미니 1집 'INSIDE'(인사이드)의 타이틀곡 'Show Your Love' 무대를 최초 공개했다.비투비 포유(BTOB 4U)는 무대에 앞서 진행된 인터뷰에서 "여러분을 위해 희망과 긍정 에너지를 불어 넣을 'Show Your Love'로 찾아왔습니다. 이 노래로 위트, 러블리, 카리스마, 섹시까지 모두 보여드리겠습니다"라며 자신감 넘치는 각오를 밝혀 기대감을 더했다.비투비 포유(BTOB 4U)는 보라색 계열의 벨벳 수트를 완벽하게 소화하며 부드러운 카리스마를 폭발시켰다. 중독성 강한 멜로디와 안정적인 가창력, 에너지 넘치는 퍼포먼스로 무대를 더욱 풍성하게 채웠다.신곡 'Show Your Love'는 리드미컬한 리듬과 희망적인 메시지가 돋보이는 뭄바톤 댄스 곡으로, 비투비 멤버 임현식과 프로듀서 겸 가수 이든(EDEN)이 함께 작업했다.비투비 포유(BTOB 4U)는 지난 16일 발매한 미니 1집 'INSIDE'(인사이드)로 전 세계 13개 지역 아이튠즈 앨범 차트 정상을 차지했으며 국내 각종 온라인 음원사이트 최상위권에 이름을 올렸다. 타이틀곡 ‘Show Your Love’ 뮤직비디오는 공개 8시간 만에 100만 뷰를 돌파, 자체 최단 시간을 기록했으며 공개 이틀만인 18일 오후 8시 기준 유튜브 조회수 532만 뷰를 넘어서며 글로벌 인기를 이어가고 있다.한편 비투비 포유(BTOB 4U)는 신곡 'Show Your Love'로 활발한 활동을 펼칠 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com