BAE173(사진= 포켓돌스튜디오)

오는 19일(목) 정식 데뷔를 앞두고 있는 BAE173(한결, 제이민, 유준, 준서, 무진, 영서, 도현, 빛, 도하)이 첫 번째 미니앨범 ‘INTERSECTION : SPARK’의 하이라이트 메들리 영상을 공개해 화제를 모으고 있다.BAE173은 오늘(18일) 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 미니앨범 ‘INTERSECTION : SPARK’의 하이라이트 메들리 영상을 공개했고, 공개 된 영상을 통해 베일을 벗은 타이틀곡 ‘반하겠어(Crush on U)’는 뉴잭스윙 기반의 업템포 R&B곡으로 중독성 있는 멜로디가 귀를 사로잡는다.또 수록곡으로는 BAE173의 시작을 알리는 서곡으로 오랜 시간을 팬들을 만나기 위해 달려온 멤버들의 이야기를 담은 ‘prelude : with me’, 꿈을 이루기까지 겪은 수많은 좌절과 아픔, 열정과 희열에 관한 멤버들의 에세이 같은 ‘FLY’, 타이틀곡 ‘반하겠어 (Crush on U)’의 스핀오프 트랙으로 ‘사랑이라는 동화’를 믿지 않던 소년이 처음으로 사랑에 빠져가는 과정을 그린 블루지한 미디엄 R&B트랙 ‘죽어도 못하는 말’, 오로지 기타 사운드 하나로 멤버들의 개성 있는 음색과 가창력을 느낄 수 있는 곡이자 오랜 시간 기다려준 팬들을 위한 팬송 ‘모두 너야’까지 담으며 앨범의 트랙리스트를 가득 채웠다.특히 팬송 ‘모두 너야’ 음원은 팬들을 위해 특별히 제작한 뮤직비디오와 함께 29일(일) 공개한다고 전해 기대감도 증폭시켰다.앞서 BAE173은 첫 번째 미니앨범 ‘INTERSECTION : SPARK’를 기념하는 데뷔 쇼케이스를 공식 유튜브 채널과 공식 네이버 브이라이브 채널을 통해 동시 생중계한다고 알리며 국내뿐 아니라 전 세계 팬들과 함께 소통 할 것을 예고했고, 이번 데뷔 쇼케이스에서 타이틀곡 ‘반하겠어(Crush on U)’ 무대를 처음으로 선보이고 팬들을 위한 특별한 무대까지 준비했다고 전한 바 있다.BAE173의 첫 번째 미니앨범 ‘INTERSECTION : SPARK’는 ‘교차점, 교차하다’라는 뜻의 ‘INTERSECTION’과 ‘불꽃’, ‘스파크’라는 뜻을 가진 ‘SPARK’로 다양한 매력의 아홉 명이 만나 큰 시너지를 일으키며 무한한 가능성과 실력으로 최고의 음악을 만들어가겠다는 큰 포부를 담고 있다고 알려졌다.또한 다양한 콘텐츠로 팬들과 꾸준히 소통을 이어가며 데뷔 준비에 박차를 가하고 있는 BAE173은 19일(목) 개최하는 데뷔 쇼케이스 ‘BAE173 Debut Showcase, INTERSECTION : SPARK’ 준비를 위해 바쁜 일정을 보내고 있는 것으로 알려졌다.BAE173은 오늘(18일) 첫 번째 미니앨범 ‘INTERSECTION : SPARK’의 하이라이트 음원을 담은 하이라이트 메들리 영상까지 공개하며 데뷔 막바지 준비를 마쳤고, 내일(19일) 정식데뷔 한다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com