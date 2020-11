비투비 포유 (사진=큐브 엔터테인먼트)

그룹 비투비 포유(BTOB 4U)가 미니 1집 'INSIDE'(인사이드)로 글로벌 팬들을 사로잡았다.지난 16일 발매된 비투비 포유(BTOB 4U)의 미니 1집 'INSIDE'(인사이드)는 대만, 도미니카 공화국, 마카오, 말레이시아, 베트남, 사우디아라비아, 싱가포르, 엘살바도르, 인도네시아, 태국, 터키, 필리핀, 홍콩 등 전 세계 13개 지역에서 아이튠즈 앨범 차트 정상을 차지했다.아이튠즈 케이팝 앨범 차트에서도 아일랜드, 오스트레일리아, 일본을 비롯한 전 세계 13개 지역에서 1위를 기록해 비투비 포유(BTOB 4U)의 글로벌 인기를 실감케 했다.타이틀곡 'Show Your Love' 뮤직비디오는 역대 최단 기록인 공개 8시간 만에 100만 뷰를 돌파했고 공개 하루 만인 17일 오후 6시 기준 340만 뷰를 넘어섰다.국내 반응도 뜨거웠다. 'Show Your Love'는 발매와 동시에 벅스 2위, 지니 4위, 멜론 9위 등 국내 각종 온라인 음원사이트 최상위권에 이름을 올렸고 앨범에 수록된 전곡이 차트 인하며 성공적인 데뷔를 알렸다.비투비 포유(BTOB 4U)의 미니 1집 'INSIDE'(인사이드)는 숨겨진 반전 매력들을 조명하며 그룹 비투비와는 또 다른 느낌으로 풋풋함과 완성도를 동시에 잡은 앨범이다.타이틀곡 'Show Your Love'는 리드미컬한 리듬이 돋보이는 뭄바톤 댄스 곡으로 비투비 포유(BTOB 4U)는 곡과 완벽하게 어우러지는 퍼포먼스와 따뜻한 노랫말로 유쾌하고 긍정적인 에너지를 전파할 예정이다.한편 비투비 포유(BTOB 4U)는 신곡 'Show Your Love'로 활발한 활동을 이어갈 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com