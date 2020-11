모모랜드 (사진=MLD엔터테인먼트)

그룹 모모랜드(MOMOLAND)가 새 앨범 ‘레디올낫(Ready Or Not)’을 전격 발매한다.17일 오후 6시 모모랜드는 각 음원사이트 및 유튜브 채널을 통해 세 번째 싱글 앨범 ‘레디올낫(Ready Or Not)’을 발매하고 본격 컴백 활동에 돌입할 예정이다.세 번째 싱글 앨범 ‘레디올낫(Ready Or Not)’은 가수 겸 프로듀서 싸이(PSY)가 참여해 화제 모은 타이틀곡 ‘레디올낫(Ready Or Not)’을 비롯해 수록곡 ‘Merry Go Round(메리 고 라운드)’가 담겼다.타이틀곡 ‘레디올낫(Ready Or Not)’은 모모랜드가 처음 시도하는 틴 팝(Teen Pop) 장르의 댄스곡으로 거부하기 힘든 색소폰 훅과 업비트의 강렬함이 가미됐다. 특히 오늘의 프롬 파티(prom party)에서는 내 매력과 가치를 마음껏 뽐내겠다는 당돌함과 당당함이 재치 있게 표현돼 곡의 중독성을 한층 업그레이드시켰다.수록곡 ‘Merry Go Round(메리 고 라운드)’는 모모랜드의 데뷔 4주년을 맞아 팬 ‘메리(Merry)’들에 대한 감사함과 그리움을 담은 미디엄 템포의 R&B 곡이다.앞서 싸이는 “모모랜드는 흥이 나는 음악을 더욱 신나게 잘 표현하는 결이 잘 맞는 후배로 이번 신곡에 참여하게 되어 기쁘다"며 "데모곡을 들어본 후 곡이 너무 좋아서 기쁜 마음으로 작사 작업에 참여하게 됐다”고 밝힌 바 있다.MLD엔터테인먼트 관계자는 "싸이의 참여로 모모랜드의 신곡이 더욱 유니크해짐과 동시에 완성도 높아졌다"며 "앞서 발매한 '뿜뿜', 'BAAM', ‘떰즈업’ 의 뒤를 잇는 글로벌 히트곡이 될 것으로 기대한다'고 말했다.한편 모모랜드는 17일 오후 6시 SBS MTV '더 쇼'(THE SHOW)를 통해 신보 ‘레디올낫(Ready Or Not)’의 첫 컴백 무대를 선보일 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com