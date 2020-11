B1A4 (사진=WM엔터테인먼트)

그룹 B1A4(비원에이포)가 ‘영화처럼’ 약 3년 10개월 만에 콘서트로 돌아온다.17일 소속사 WM엔터테인먼트는 “B1A4가 오는 12월 5일 오후 5시에 온라인 단독 콘서트 ‘Documentary Live – directed by B1A4’를 개최한다. 오늘(17일) 오후 12시 인터파크 사이트를 통해 티켓을 오픈할 예정이다”라고 전했다.B1A4의 온라인 단독 콘서트 ‘Documentary Live – directed by B1A4’는 최초로 시도하는 온라인 다큐멘터리 라이브 공연이다. 공연을 만들어내는 과정부터 오프라인에서 볼 수 없던 모습을 보여줄 것으로 알려졌다. 더욱이 각자의 일상 속에서 하루하루를 열심히 살아내고 있을 팬들을 위해 B1A4만의 특별한 방식으로 공감과 위로를 선사할 것으로 기대를 모으고 있다.이번 온라인 단독 콘서트는 지난 2017년에 개최된 여섯 번째 단독 콘서트 'B1A4 LIVE SPACE 2017' 이후 약 3년 10개월 만에 개최되는 공연으로 이목이 더욱 집중되는 상황. B1A4는 오랫동안 기다려온 팬들과 함께 따뜻하고 의미 깊은 시간을 보낼 계획이다.한편 B1A4의 단독 온택트 콘서트 ‘Documentary Live – directed by B1A4’는 오는 12월 5일 오후 5시 인터파크 티켓을 통해 전세계로 송출될 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com