그룹 비투비 포유(BTOB 4U)가 신곡 'Show Your Love' 뮤직비디오를 공개해 뜨거운 관심이 쏟아졌다.큐브 엔터테인먼트는 지난 16일 비투비 공식 SNS 채널을 통해 미니 1집 'INSIDE'(인사이드)의 타이틀곡 'Show Your Love' 뮤직비디오를 공개했다.공개된 영상에는 영화를 완벽하게 오마주한 멤버들의 영상이 담겨 있다. 각기 다른 공간에서 펼쳐지는 이야기는 신곡과 완벽한 케미스트리를 이루며 영화 같은 뮤직비디오를 선사했다.먼저 서은광은 영화 '킬 유어 달링'에 예술과 우정을 나누는 루시엔(데인 드한), 이민혁은 '로미오와 줄리엣'의 정열적인 사랑을 하는 로미오(레오나르도 디카프리오), 이창섭은 '아비정전'에서 사랑에 결핍된 아비(장국영) 마지막으로 프니엘은 '트레인스포팅'에 방황하는 청춘 마크(이완 맥그리거)로 완벽하게 변신했다. 멤버들은 원작 속 주인공들과 높은 싱크로율을 자랑해 보는 이들의 감탄을 자아냈다.특히 이번 뮤직비디오 연출에는 얼마 전 큐브 엔터테인먼트가 영입한 비, 동방신기, 소녀시대, 샤이니, 박효신 등 톱스타들의 뮤직비디오를 연출한 장재혁 사단을 영입하여 눈길을 끌었다.비투비 포유(BTOB 4U)는 지난 16일 데뷔 동시에 포털 사이트 실시간 검색어, 트위터 실시간 트렌트 1위를 기록했고, 미니 1집 'INSIDE'(인사이드)는 발매 직후 각종 온라인 음원 사이트에 차트인하며 성공적인 데뷔 신호탄을 쏘아 올렸다.한편 비투비 포유(BTOB 4U)는 지난 16일 신곡 'Show Your Love'를 발표하고 활발한 활동을 이어갈 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com