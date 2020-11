[김치윤 기자] 그룹 모모랜드 3번째 싱글 ‘Ready Or Not’ 발매기념 쇼케이스가 17일 오후 서울 광진구 광장동 예스24라이브홀에서 열렸다.모모랜드 혜빈이 신곡 ‘Ready Or Not(레디올낫)' 무대를 선보이고 있다.모모랜드 신곡 ‘Ready Or Not(레디올낫)’은 데뷔 4주년을 맞아 처음 시도하는 틴팝(Teen Pop) 장르다. 싸이가 가사를 맡아서 화제를 모으기도 했다. 오늘의 프롬파티(prom party)에서는 내 매력과 가치를 마음껏 뽐내겠다는 당돌함과 당당함이 재치 있게 표현돼 있다.bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr