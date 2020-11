방탄소년단, 美 ‘피플스 초이스 어워즈’ 4관왕

[연예팀] 방탄소년단이 ‘2020 피플스 초이스 어워즈’ 4관왕을 차지했다.방탄소년단은 15일(이하 현지시간) 미국 캘리포니아 주 샌타모니카에서 열린 미국 음악·영화·TV 시상식 '2020 피플스 초이스 어워즈'에서 '올해의 그룹(The Group of 2020)'과 '올해의 노래(The Song of 2020)', '올해의 앨범(The Album of 2020)', '올해의 뮤직비디오(The Music Video of 2020)' 등 4개 부문을 수상했다.방탄소년단은 지난 2018년 '피플스 초이스 어워즈'에서도 '올해의 그룹(The Group of 2018)', '올해의 노래(The Song of 2018)', '올해의 뮤직비디오(The Music Video of 2018)', '올해의 소셜 셀러브리티(The Social Celebrity of 2018)' 등 4관왕에 오른 바 있다.쟁쟁한 후보들을 제치고 '2020 피플스 초이스 어워즈'에서 '올해의 그룹'에 오른 방탄소년단은 지난 8월 발매한 디지털 싱글 'Dynamite'로 '올해의 노래'와 '올해의 뮤직비디오' 상을 받았고, 지난 2월 발표한 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7'으로 '올해의 앨범' 트로피를 안았다.방탄소년단은 영상을 통해 "저희에게 상을 주신 데 대해 '피플스 초이스 어워즈'와 팬분들에게 감사 인사를 드린다"라고 수상 소감을 밝혔다.방탄소년단은 "올해 모두에게 힘든 한 해였다. 저희도 마찬가지였지만 저희는 멈춰 있는 대신, 저희가 잘 할 수 있는 것에 집중했다. 그게 바로 음악"이라며 "그러면서 저희가 느낀 건, 음악의 도움으로 우리의 삶이 계속된다는 것이다. 올해 저희 음악을 들어 주신 분들에게 감사하고, 여러분 삶이 계속되는 데 저희 음악이 조금이라도 보탬이 되길 바란다"라고 덧붙였다.방탄소년단은 앞서 지난 8일 개최된 '2020 MTV EMA'에서 '베스트 송(Best Song)', '베스트 그룹(Best Group)', '비기스트 팬(Biggest Fans)', '베스트 버추얼 라이브(Best Virtual Live)' 등 4개 부문에서 트로피를 안으며 올해 이 시상식의 '최다관왕'을 차지했다. 지난달 14일 개최된 '2020 빌보드 뮤직 어워드'에서는 4년 연속으로 '톱 소셜 아티스트'를 수상했다.한편, 방탄소년단은 오는 20일 전 세계 동시에 새 앨범 'BE (Deluxe Edition)'를 발매한다.(사진제공: 빅히트 엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr