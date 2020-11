씨엔블루 (사진=FNC엔터테인먼트)

컴백을 앞둔 밴드 씨엔블루(정용화 이정신 강민혁)가 신곡에 대한 진정성과 자신감을 내비쳤다.씨엔블루의 소속사 FNC엔터테인먼트는 15일 씨엔블루 공식 SNS를 통해 여덟 번째 미니앨범 ‘RE-CODE’의 타이틀곡 ‘과거 현재 미래(Then, Now and Forever)’의 두 번째 뮤직비디오 티저를 공개했다.공개된 뮤직비디오 티저에서는 신곡 ‘과거 현재 미래(Then, Now and Forever)’를 통해 새로운 2막을 시작하는 멤버들의 밴드 합주 모습이 담겨있어 눈길을 끈다. 씨엔블루 멤버들은 각자를 둘러싼 하얀색 배경들을 푸른 빛으로 물들이며, 팀명인 ‘Code Name BLUE’를 다시 정의하는 과정을 그려냈다. 성숙하면서도 빛나는 비주얼로 시선을 사로잡고 있으며 담담히 신곡을 연주하는 모습을 통해 11년차 밴드의 진정성과 자신감을 담아냈다.타이틀곡 ‘과거 현재 미래(Then, Now and Forever)’는 떠난 이의 빈자리 속에서 남겨진 일상을 살아가는 이의 복잡한 감정을 진솔하게 담은 곡이다. 씨엔블루가 지금까지 보여주었던 다양한 록 음악과 같이 감수성이 짙은 멜로디에 얼터너티브 록 편곡으로 완성도를 높였다.11월 17일 컴백하는 씨엔블루 미니 8집 프로모션 콘텐츠는 씨엔블루 공식 SNS를 통해 순차적으로 공개된다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com