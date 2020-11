모모랜드, 새 앨범 'Ready Or Not' 두 번째 뮤비 티저 공개

[연예팀] 모모랜드(MOMOLAND) 새 앨범 ‘레디올낫(Ready Or Not)’의 두 번째 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.16일 자정 0시 모모랜드는 컴백에 하루 앞서 공식 SNS 채널을 통해 세 번째 싱글 앨범 ‘레디올낫(Ready Or Not)’의 뮤직비디오 티저 영상 두 번째 버전을 공개해 시선을 사로잡았다.공개된 영상은 달콤한 캔디를 연상시키는 파스텔톤의 공간에서 사랑스러운 비주얼을 자랑하는 멤버들의 모습으로 시작된다. ’레디올낫(Ready Or Not)’의 신나는 멜로디와 어우러진 멤버들의 과즙미 넘치는 미소가 기분 좋은 느낌을 선사한다.저절로 흥얼거리게 되는 멜로디와 함께 모모랜드의 퍼포먼스 역시 기대를 더한다. 하이라이트에 맞춰 톡톡 튀는 동작으로 눈길을 끈 모모랜드는 지난 히트곡들을 넘어설 대히트곡 탄생을 예고했다.앞서 지난 10일 모모랜드는 데뷔 4주년을 맞아 신곡 레디올낫(Ready Or Not)’의 스페셜 스포일러 영상을 기습 공개해 팬 '메리(Merry)'들에 대한 깊은 사랑에 보답했다.신곡 ‘레디올낫(Ready Or Not)’는 가수 겸 프로듀서 싸이(PSY)가 참여해 화제를 모았으며 특히 데뷔 4주년을 맞은 모모랜드가 특별하게 기획한 앨범으로 알려졌다.앞서 싸이는 “모모랜드는 흥이 나는 음악을 더욱 신나게 잘 표현하는 결이 잘 맞는 후배로 이번 신곡에 참여하게 되어 기쁘다"며 "데모곡을 들어본 후 곡이 너무 좋아서 기쁜 마음으로 작사 작업에 참여하게 됐다”고 전했다.MLD엔터테인먼트 관계자 측은 "싸이의 참여로 모모랜드의 신곡이 더욱 유니크해짐과 동시에 완성도 높아졌다"며 "앞서 발매한 '뿜뿜', 'BAAM', ‘떰즈업’ 의 뒤를 잇는 글로벌 히트곡이 될 것으로 기대한다'고 밝혔다.한편, 모모랜드 신보 ‘레디올낫(Ready Or Not)’은 오는 17일 오후 6시 각 음원사이트 및 유튜브를 통해 전격 공개된다.(사진제공: MLD엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr