방탄소년단 일부 팬덤에서 빅히트 레이블 합동 공연 보이콧을 선언했다.12일 방탄소년단 유명 온라인 커뮤니티 중 하나인 DC인사이드 방탄소년단 갤러리에서 '방탄소년단 갤러리 팬연합 일동은 12월 31일 개최 예정인 빅히트 레이블 콘서트를 보이콧한다'는 게시물을 게재했다.방탄소년단 팬덤이 반발한 '2021 NEW YEAR’S EVE LIVE presented by Weverse'(이하 '2021 NEW YEAR’S EVE LIVE') 공연은 방탄소년단을 비롯해 빅히트엔터테인먼트 소속 가수들이 대거 참여하는 합동 공연이다. 지금까지 공개된 출연진은 방탄소년단, 뉴이스트, 여자친구, 투모로우바이투게더, 엔하이픈, 이현, 범주 등이다.팬들은 "코로나19 이후 첫 오프라인 콘서트를 단독 콘서트가 아닌 레이블 콘서트로 진행하는 것에 납득할 수 없다"며 "뿐만 아니라 빅히트엔터테인먼트 소속 가수들은 타 소속사들처럼 오랜 기간 동고동락한 '같은 회사' 소속이라 보기 어렵다"며 콘서트 자체의 당위성에 문제를 제기했다.더불어 27만 원으로 책정된 티켓 가격에 대해서도 "그 어떤 가수, 합동 콘서트 티켓도 이런 가격을 책정했던 케이스를 보지 못했다"는 의견을 밝혔다.한편 '2021 NEW YEAR’S EVE LIVE'는 빅히트 레이블즈의 아티스트들을 한자리에서 만날 수 있는 최초의 콘서트로, 2020년의 마지막 날인 12월 31일 오프라인 공연과 온라인 라이브 스트리밍을 통해 동시에 펼쳐질 예정이다. 공연과 함께 2021년 새해 카운트다운 행사도 진행된다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com