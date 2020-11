모모랜드 (사진=MLD엔터테인먼트)

글로벌 걸그룹 모모랜드(MOMOLAND)가 새 앨범 ‘레디올낫(Ready Or Not)’의 첫 번째 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.13일 0시 모모랜드는 공식 SNS 채널을 통해 세 번째 싱글 앨범 ‘레디올낫(Ready Or Not)’의 뮤직비디오 티저 영상 중 첫 번째 버전을 공개하고 본격 컴백 카운트다운에 돌입했다.공개된 티저 영상 속 모모랜드는 한층 더 성숙하고 화려해진 비주얼을 자랑했다. 비비드한 핑크 컬러가 돋보이는 공간에서 저마다의 방식으로 프롬파티를 즐기는 멤버들의 사랑스러운 모습이 눈길을 끌었다. 하트 풍선으로 장난을 치는 낸시, 음료수를 따르는 나윤, 기타를 든 혜빈, 투명 공을 던지며 노는 아인, 포토존에서 서로를 찍어주는 제인과 주이 등 모모랜드의 발랄함이 저절로 미소를 짓게 만든다.특히 배경 음악으로 흘러나오는 ’레디올낫(Ready Or Not)’의 하이라이트 멜로디가 사로잡는다. ‘레디올낫(Ready Or Not)’의 비트와 멜로디는 20초라는 짧은 시간에서도 중독성을 유발하며 완곡에 대한 기대를 높였다.1차 티저 영상만으로 설레고 신나는 분위기를 그대로 전한 모모랜드는 ’레디올낫(Ready Or Not)’으로 역대급 뮤직비디오 탄생을 예고했다.앞서 지난 10일 모모랜드는 데뷔 4주년을 맞아 신곡 레디올낫(Ready Or Not)’의 스페셜 스포일러 영상을 기습 공개해 팬 '메리(Merry)'들에 대한 깊은 사랑에 보답했다.신곡 ‘레디올낫(Ready Or Not)’는 가수 겸 프로듀서 싸이(PSY)가 참여해 화제를 모았으며 특히 데뷔 4주년을 맞은 모모랜드가 특별하게 기획한 앨범으로 알려졌다.앞서 싸이는 “모모랜드는 흥이 나는 음악을 더욱 신나게 잘 표현하는 결이 잘 맞는 후배로 이번 신곡에 참여하게 되어 기쁘다"며 "데모곡을 들어본 후 곡이 너무 좋아서 기쁜 마음으로 작사 작업에 참여하게 됐다”고 밝힌 바 있다.MLD엔터테인먼트 관계자는 "싸이의 참여로 모모랜드의 신곡이 더욱 유니크해짐과 동시에 완성도 높아졌다"며 "앞서 발매한 '뿜뿜', 'BAAM', ‘떰즈업’ 의 뒤를 잇는 글로벌 히트곡이 될 것으로 기대한다'고 말했다.모모랜드의 세 번째 싱글 앨범 ‘레디올낫(Ready Or Not)’은 지난 10일부터 16일 오후 11시 59분까지 예약 판매를 진행한다.한편 모모랜드 신보 ‘레디올낫(Ready Or Not)’은 오는 17일 오후 6시 각 음원사이트 및 유튜브를 통해 전격 공개된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com