[방송소식] 방탄소년단, 'SBS 가요대전' 출연

KBS-나눔국민운동본부, '이웃사랑나눔 콘서트'방송인 알베르토, 이탈리아 동화책 '나만의 별' 번역·출간가수 백아연, '볼륨을 높여요' 스페셜 DJ'카이로스', MBC드라마넷서 전편 연속 방송▲ 방탄소년단, 'SBS 가요대전' 출연 = SBS는 다음 달 25일 방송되는 '2020 SBS 가요대전 in 대구'에 방탄소년단이 출연한다고 13일 밝혔다.'2020 SBS 가요대전 in 대구'는 '더 원더 이어 (The Wonder Year)'를 주제로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 많은 것이 달라진 일상에서 새로운 경험을 통해 새로운 세계로 나아가기를 바라는 소망을 담아 방역 모범도시로 거듭난 대구에서 비대면으로 열린다.방탄소년단은 최근 월스트리트저널 매거진이 선정한 '올해의 음악 혁신가'를 수상했으며 새 앨범 'BE' 발매를 앞두고 있다.▲ KBS-나눔국민운동본부, '이웃사랑나눔 콘서트' = KBS와 나눔운동본부가 KBS 1TV '열린음악회'를 통해 '이웃사랑나눔 콘서트'를 방송한다.비대면 방청객은 평소 나눔을 실천하는 봉사자와 기관 종사자 등으로 구성되며 다양한 출연진이 나눔을 주제로 노래하며 따뜻한 감동을 선사할 예정이다.가수 인순이, 그룹 몬스타엑스, 모모랜드 등이 출연한다.15일 오후 5시 40분 방송.▲ 방송인 알베르토, 이탈리아 동화책 '나만의 별' 번역· 출간 = 방송인 알베르토 몬디가 이탈리아 아이들의 순수한 세계를 담은 그림 동화책 '나만의 별'을 번역·출간한다.알베르토 측은 "한국의 아이들이 이탈리아의 문화를 쉽게 경험하도록 하기 위해 직접 이탈리아 그림책을 엄선해 고르고 번역에 나섰다.이탈리아 어린이들의 감수성을 간접 체험할 수 있는 동시에 한국 어린이들에게 더 넓은 세계를 열어줄 수 있는 기회가 될 것"이라고 설명했다.▲ 가수 백아연 '볼륨을 높여요' 스페셜 DJ = 가수 백아연이 13·14일 양일간 KBS쿨FM(89.1㎒) '볼륨을 높여요'의 스페셜 DJ로 활약한다.'볼륨을 높여요' 고정 코너 '찐 선곡로드'를 맡고 있는 만큼 청취자들에게 더욱 편안하고 친숙한 시간을 선사할 예정이다.오후 8시부터 10시까지 쿨FM과 라디오 애플리케이션 'KBS 콩'을 통해 만날 수 있다.▲ '카이로스', MBC드라마넷서 전편 연속 방송 = MBC 월화드라마 '카이로스'가 무비 데이를 맞아 MBC드라마넷에서 연속 방송된다.'카이로스'는 유괴된 딸을 구해야 하는 미래의 남자 김서진(신성록 분)과 사라진 엄마를 찾아야 하는 과거의 여자 한애리(이세영)가 1분간의 전화로 공조하며 사건을 해결해나가는 드라마다.내일 밤 9시 MBC드라마넷 방송./연합뉴스