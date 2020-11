[김치윤 기자] 그룹 스테이씨(STAYC) 데뷔싱글 ’Star To A Young Culture’ 발매기념 쇼케이스가 12일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열렸다.스테이씨 아이사가 'LIKE THIS' 무대를 선보이고 있다.블랙아이드필승(최규성 라도)이 설립한 하이업엔터테인먼트(High Up Entertainment)에서 론칭하는 스테이씨는 수민, 시은, 아이사, 세은, 윤, 재이 등 6명 전원 한국인 멤버로 이뤄진 평균연령 18세 신인 걸그룹이다.데뷔곡 ‘소 배드(SO BAD)’는 서툰 사랑의 시작이지만, 자신의 마음을 숨김 없이 말하는 10대의 당당함을 표현한 곡이다.bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr