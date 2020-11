보아 주년 다큐멘터리 오늘(12일) 공개

데뷔 20주년 맞은 독보적 히스토리 담아

보아 20주년 다큐 오늘(12일) 공개 / 사진 = 한경DB

가수 보아(BoA)의 20년 음악 활동을 조명하는 뮤직 다큐멘터리 '202020 BoA'가 12일 공개된다.'202020 BoA'는 12일 오후 6시 유튜브 및 네이버TV SMTOWN 채널, 네이버 V LIVE의 Beyond LIVE 채널 등에서 공개되며, 올해 데뷔 20주년을 맞은 보아의 독보적인 히스토리를 만날 수 있다.이번 다큐멘터리에서 보아는 '넘버원'(No.1), '발렌티'(Valenti), '아틀란티스 소녀'(Atlantis Princess), '마이 네임'(My Name), '걸스 온 톱'(Girls On Top), '온리 원'(Only One) 등 자신의 히트곡 콘셉트를 재현해 새롭게 선보이며, 캐스팅 스토리부터 활동 비하인드, 스태프 인터뷰 등 풍성한 이야기가 담겼다.한편 보아는 오는 12월1일 데뷔 20주년 기념 앨범 '베터'(BETTER)를 발표하며, 컴백에 앞서 다채로운 콘텐츠를 선보인다.장지민 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com