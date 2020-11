기욤 패트리, 결혼 발표

예비신부와 함께 찍은 사진 SNS로 공개

기욤 패트리 결혼 발표 / 사진 = 기욤 패트리 SNS

기욤 패트리 결혼 발표 / 사진 = 기욤 패트리 SNS

캐나다 출신 방송인 기욤 패트리가 결혼 소식을 전했다.기욤 패트리는 11일 자신의 인스타그램에 예비신부와 함께 찍은 사진 여러 장을 올리며 "Would you marry me? 결혼하자! 결혼식은 코로나 사라지면 하기로"라는 글을 함께 게재했다.공개된 사진 속에는 기욤 패트리와 예비신부가 예복과 드레스를 착용한 모습이 담겼다. 한눈에 봐도 선남선녀인 예비부부의 모습이 흐뭇함을 안긴다. 네티즌들과 동료들도 댓글로 축하를 이어가고 있다.한편, 기욤 패트리는 프로게이머 출신으로 JTBC '비정상회담'을 통해 얼굴을 알리며 각종 프로그램에 출연했다.장지민 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com