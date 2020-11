태민, '역솔남' 파워 입증

정규 3집 'Act 2', 아이튠즈 31개 지역 1위

45개 지역에서는 TOP10 기록

태민 정규 3집 'Act 2', 아이튠즈 미국 포함 전 세계 31개 지역 1위 /사진=SM엔터테인먼트 제공

그룹 샤이니 태민이 정규 3집 두 번째 앨범으로도 글로벌 차트를 휩쓸며 막강 파워를 입증했다.지난 9일 공개된 태민의 정규 3집 '네버 고나 댄스 어게인 : 액트 2(Never Gonna Dance Again : Act 2)'는 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 미국, 아르헨티나, 바레인, 브라질, 칠레, 콜롬비아, 핀란드, 인도, 인도네시아, 일본, 카자흐스탄, 룩셈부르크 등 전 세계 31개 지역 1위에 올랐다. 45개 지역에서는 TOP10을 기록했다.더불어 이번 앨범은 한터차트, 신나라레코드, 핫트랙스 등 국내 음반 차트 일간 1위를 차지했으며, 중국 최대 음악 사이트 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위, 일본 라인 뮤직 앨범 톱 100 차트 1위 등 각종 차트를 휩쓸어 태민의 차트 파워를 다시 한번 확인시켜 주었다.타이틀 곡 '이데아(IDEA:理想)'는 태민의 매력적인 보컬과 퍼포먼스를 만날 수 있는 댄스 팝 곡으로, 공개 이후 바이브 1위 등 주요 음원 차트 상위권을 기록함은 물론 일본 라인 뮤직 송 톱 100 차트 1위에 올랐다.태민 정규 3집의 대서사시를 마무리하는 이번 앨범에는 타이틀 곡 '이데아'를 비롯해 '헤븐(Heaven)', '유인(Impressionable)', '비 유어 에너미(Be Your Enemy)', '안아줄래(Think Of You)', '팬지(Pansy)', '사랑인 것 같아(I Think It's Love)', '아이덴티티(Identity)', 태민 일본 발표곡 '익스클루시브(Exclusive)' 한국어 버전까지 9곡이 수록되어 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com