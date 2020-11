씨엔블루 (사진=FNC엔터테인먼트)

11월 17일 컴백하는 씨엔블루가 신곡을 스포일러하며 새 앨범에 대한 자신감을 내비쳤다.씨엔블루는 지난 9, 10일 공식 SNS를 통해 미니 8집 타이틀곡 ‘과거 현재 미래(Then, Now and Forever)’의 멤버별 루프 사운드 스포일러 영상을 공개했다.공개된 스포일러 영상 속 루프 사운드는 트랙을 반복시켜 소리를 다양하게 쌓는 루프 스테이션 형식이다. 멤버 강민혁의 드럼, 이정신의 베이스, 정용화의 기타와 보컬까지 총 세 개의 영상을 한 번에 겹치면 신곡의 분위기를 미리 엿볼 수 있다. 특히 정용화의 스포일러 영상 말미에는 ‘우린 과거, 현재, 미래에 있어’라는 가사와 함께 감수성 짙은 멜로디를 확인할 수 있다.짧게 공개된 후크 멜로디만으로도 신곡에 대한 이들의 담백한 자신감을 느낄 수 있으며, 씨엔블루 전매특허인 얼터너티브 록 장르의 신곡을 기대케한다.씨엔블루 미니 8집 ‘RE-CODE’는 지난 10년간 쌓아 온 씨엔블루라는 이름의 단단한 존재감을 증명하는 앨범이자, 변화의 흐름 앞에 선 씨엔블루의 미래를 희망적으로 그려볼 수 있는 앨범이 될 전망이다.한편 약 3년 8개월만에 여덟 번째 미니앨범 ‘RE-CODE’를 발매하는 씨엔블루는 신곡 ‘과거 현재 미래(Then, Now and Forever)’로 오는 11월 17일 컴백한다. 컴백 프로모션 콘텐츠는 씨엔블루 공식 SNS를 통해 순차적으로 공개된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com