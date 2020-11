NCT, 정규 2집 발매스케줄 공개

다채로운 콘텐츠 기대감 UP

/사진=SM엔터테인먼트

/사진=SM엔터테인먼트

NCT가 컴백에 앞서 정규 2집 Pt.2 스케줄 포스터가 공개하며 기대감을 고조시켰다.10일 0시 NCT 공식 SNS 계정을 통해 공개된 스케줄 포스터는 '여행'을 콘셉트로 한 이번 앨범의 분위기에 맞춰 여행 가방의 수화물 태그를 연상케 하는 콘셉추얼한 이미지와 다양한 콘텐츠 오픈 일정이 담겨 있다.더불어 오는 16일부터는 티저 이미지, 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저 영상 등 다채로운 콘텐츠가 순차 공개되며, 새로운 콘셉트로 변신한 23명 멤버의 매력적인 모습을 만날 수 있어, 뜨거운 호응을 얻을 것으로 보인다.또한 NCT 정규 2집 Pt.2는 신곡 '90’s Love'(나인티스 러브), 'Work It'(워크 잇), 'Raise The Roof'(레이즈 더 루프), 'My Everything'(마이 에브리싱), ‘단잠 (All About You)', 'I.O.U'(아이오유) 등 6곡에 'Interlude: Present to Future'(인터루드: 프리젠트 투 퓨처), 'Outro: Dream Routine'(아웃트로: 드림 루틴) 등 연주곡 2곡까지, 새롭게 수록된 8개 트랙에 정규 2집 Pt.1으로 선보인 13곡을 더한 총 21곡으로 구성되어, NCT의 유니크한 음악 색깔을 만나기에 충분하다.한편, 'NCT – The 2nd Album RESONANCE Pt.2’(엔시티 – 더 세컨드 앨범 레조넌스 파트2)는 오는 23일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com