'컴백 D-DAY' 샤이니 태민, 정규 앨범 'ever Gonna Dance Again : Act 2' 발매

[연예팀] 샤이니 태민의 정규 3집 두 번째 앨범이 금일(9일) 발매된다.태민 정규 3집 '네버 고나 댄스 어게인 : 액트 2(Never Gonna Dance Again : Act 2)'는 금일(9일) 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 발매되며, 타이틀 곡 '이데아 (IDEA:理想)' 뮤직비디오도 유튜브 및 네이버TV SMTOWN 채널 등을 통해 동시에 공개된다.특히, 타이틀 곡 '이데아 (IDEA:理想)'는 그루비하고 강렬한 섹션과 가볍고 스타일리시한 섹션이 선명하게 대비되는 댄스 팝 곡으로, 섹션별 분위기에 따라 변하는 태민의 보컬과 킬링 파트 가창에 참여한 보아의 목소리가 매력적이며, 가사에는 플라톤의 '이데아론'을 모티브로 이전의 자신을 벗어나 새로운 자아를 찾아가는 과정을 풀어냈다.더불어 진실된 위로의 말을 담은 웅장한 미디엄 템포 곡 '헤븐(Heaven)', 태민이 팬들을 생각하면 떠오르는 말들을 표현한 '안아줄래 (Think Of You)', 변함없는 사랑으로 늘 곁에 있어준 사람에게 고마움을 전하는 컨트리 기반의 '팬지(Pansy)' 등 태민이 작사에 참여한 3곡도 만날 수 있으며, 레드벨벳 웬디가 피처링한 감성적인 힐링송 '비 유어 에너미(Be Your Enemy)'도 듣는이들을 사로잡을 전망이다.또한 상대를 유혹하는 과정을 거미가 거미줄로 사냥하는 모습에 비유한 '유인 (Impressionable)', 꾸밈없는 말들로 사랑을 고백하는 발라드 곡 '사랑인 것 같아 (I Think It's Love)', 새 아이덴티티를 마주한 뒤의 복합적인 감정을 그린 R&B 팝 곡 '아이덴티티(Identity)', 태민의 일본 발표곡 '익스클루시브(Exclusive)' 한국어 버전까지 총 9곡이 수록되어 다채로운 매력을 느낄 수 있다.한편, 태민은 컴백을 기념해 금일(9일) 오후 9시 네이버 V LIVE SHINee 채널에서 생방송 "태민의 Act 2 특강 : '이데아'론"을 진행, 새 앨범 소개, 곡 작업 비하인드, 앨범 언박싱, 근황 토크 등 다양한 이야기로 팬들과의 소통할 예정이다.(사진제공: SM엔터테인먼트)