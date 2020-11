‘17일 컴백’ 모모랜드, ‘Ready Or Not’ 개인 티저이미지 공개

[연예팀] 모모랜드 ‘레디올낫’ 개인 티저이미지가 공개됐다.모모랜드는 오는 17일 싱글 3집 ‘레디올낫(Ready Or Not)’ 발매를 앞두고, 멤버별 개인 티저 이미지 첫 번째 콘셉트를 공개해 본격 컴백 카운트다운을 알렸다.9일 정오 공식 SNS 채널을 통해 모모랜드 6인의 첫 번째 콘셉트 이미지를 오픈한데 이어 10일 낮 12시 두 번째 콘셉트 이미지를 추가 공개할 예정이다.공개된 티저 이미지 속 모모랜드는 6인 6색 매력으로 눈길을 끈다. 핑크 컬러의 톤의 프롬파티를 연상시키는 분위기 속 멤버들은 고혹적인 비주얼과 시크함으로 팔색조 매력을 뽐내며 신곡 ‘레디올낫(Ready Or Not)’에 대한 기대감을 한층 끌어올렸다.신곡 ‘레디올낫(Ready Or Not)’는 가수 겸 프로듀서 싸이(PSY)가 참여해 화제를 모았으며 특히 데뷔 4주년을 맞은 모모랜드가 특별하게 기획한 앨범으로 알려졌다.앞서 싸이는 “모모랜드는 흥이 나는 음악을 더욱 신나게 잘 표현하는 결이 잘 맞는 후배로 이번 신곡에 참여하게 되어 기쁘다"며 "데모곡을 들어본 후 곡이 너무 좋아서 기쁜 마음으로 작사 작업에 참여하게 됐다”고 밝힌 바 있다.MLD엔터테인먼트 관계자는 "싸이의 참여로 모모랜드의 신곡이 더욱 유니크해짐과 동시에 완성도 높아졌다"며 "앞서 발매한 '뿜뿜', 'BAAM', ‘떰즈업’ 의 뒤를 잇는 글로벌 히트곡이 될 것으로 기대한다'고 말했다.모모랜드의 세 번째 싱글 앨범 ‘레디올낫(Ready Or Not)’은 오는 10일 오전 11시부터 16일 오후 11시59분까지 예약 판매를 진행할 예정이다.한편 모모랜드 신보 ‘레디올낫(Ready Or Not)’은 오는 17일 오후 6시 각 음원사이트 및 유튜브를 통해 전격 공개된다.(사진제공: MLD엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr