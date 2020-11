블랙핑크 (사진=YG엔터테인먼트)

그룹 블랙핑크가 4주 연속 아차랭킹 1위에 올랐다.블랙핑크는 6일 발표된 아이돌차트 10월 4주차(20.10.26~20.11.01) 아차랭킹에서 음원 점수 1615점, 유튜브 점수 8930점, 소셜점수 1845점 등 총점 1만 597점을 기록하며 4주 연속 1위에 올랐다.블랙핑크는 ‘How You Like That’ 안무영상이 K팝 최초로 4억뷰를 넘어서는 등 변함없는 글로벌 인기를 과시하고 있다.2위는 총점 1만 203점을 기록한 방탄소년단이 차지했다. 방탄소년단은 11월 20일 새 앨범 'BE (Deluxe Edition)'의 발매를 앞두고 있다.이들의 뒤를 이어 트와이스(총점 5723점), 아이유(총점 4076점), 마마무(총점 3939점), 나훈아(총점 3276점), 세븐틴(총점 2937점), 장범준(총점 2876점), 크러쉬(총점 2717점), NCT U(총점 2621점) 등이 TOP10에 이름을 올렸다.한편 10월 4주차 아차랭킹에서는 새 앨범이나 싱글을 발표한 트와이스, 마마무, 세븐틴, 장범준 등이 상승세를 보였다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com