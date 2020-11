[김치윤 기자] 그룹 시크릿넘버 두 번째 싱글 'Got That Boom' 발매기념 쇼케이스가 4일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 열렸다.시크릿넘버 진희가 포토타임을 갖고 있다.지난 5월 싱글 'Who Dis?'로 가요계 데뷔한 시크릿넘버는 신인답지 않은 실력과 통통 튀는 매력으로 대중에게 눈도장을 찍으며 탄탄한 팬덤층을 형성했다. 'Who Dis?' 뮤직비디오 조회수는 3000만 뷰를 돌파했고, 각종 시상식 신인상 후보에 이름을 올리며 멈추지 않는 성장세를 보여줬다.여기에 지난 4일 공개한 신곡 'Got That Boom' 뮤직비디오는 공개된 지 약 12시간 만에 조회수 250만 뷰를 돌파하며 폭발적인 반응을 이어가고 있다.시크릿넘버는 레아, 수담, 진희, 디타, 데니스로 이뤄진 글로벌 5인조 걸그룹이다. 생일, 기념일 등 모든 사람이 가진 자신만의 비밀번호처럼 대중들 마음속에 특별한 존재로 남고 싶다는 의미를 팀명에 담았다.bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr