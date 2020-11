포켓돌스튜디오의 신인 보이그룹 BAE173이 가요계에 첫발을 내디딘다.포켓돌은 BAE173이 오는 19일 미니 1집 '인터섹션 : 스파크'(INTERSECTION : SPARK)를 발매한다고 6일 밝혔다.타이틀곡 '반하겠어'(Crush on U)를 포함해 '플라이', '모두 너야', '죽어도 못하는 말', '프릴루드 : 위드 미' 등 다섯 곡을 수록했다.BAE173은 보이그룹 엑스원 출신인 이한결과 남도현을 포함해 제이민, 유준, 준서, 무진, 영서, 빛, 도하로 구성된 9인조 그룹이다.팀명은 '다른 누구보다 먼저'라는 뜻의 'Before Anyone Else' 약자 BAE와 완벽함을 뜻하는 숫자 1, 행운의 숫자 73을 합쳐 만들었다.팬들에게 가장 완벽하고 사랑받을 수 있는 그룹이 되겠다는 포부를 담았다./연합뉴스