모모랜드 (사진=MLD엔터테인먼트)

그룹 모모랜드(MOMOLAND)가 새 앨범 ‘레디올낫(Ready or Not)’의 컴백 스케줄러를 공개했다.지난 5일 0시, 모모랜드는 공식 SNS 채널을 통해 신보 ‘레디올낫(Ready or Not)’ 프로모션 계획이 담긴 스케줄러를 공개해 전 세계 팬들의 관심과 기대가 고조되고 있다.스케줄러에 따르면 9일과 10일 개인 티저 포토 공개를 시작으로 11일 유닛 티저 포토, 12일 단체 티저 포토 공개와 13, 14일 양일에 걸쳐 ‘레디올낫(Ready or Not)’ 공식 뮤직비디오 티저 등이 공개되고, 싱글 발매일인 17일에는 ‘레디올낫(Ready or Not)’ 공식 뮤직비디오 및 음원이 최종 공개될 예정이다.오는 17일 선보일 모모랜드의 세 번째 싱글 앨범 ‘레디올낫(Ready or Not)’은 가수 겸 프로듀서 싸이(PSY)가 참여해 화제를 모았으며 특히 데뷔 4주년을 맞은 모모랜드가 특별하게 기획한 신보로 알려졌다.앞서 싸이는 “모모랜드는 흥이 나는 음악을 더욱 신나게 잘 표현하는 결이 잘 맞는 후배로 이번 신곡에 참여하게 되어 기쁘다"며 "데모곡을 들어본 후 곡이 너무 좋아서 기쁜 마음으로 작사 작업에 참여하게 됐다”고 밝힌 바 있다.MLD엔터테인먼트 관계자는 "싸이의 참여로 모모랜드의 신곡이 더욱 유니크해짐과 동시에 완성도 높아졌다"며 "앞서 발매한 '뿜뿜', 'BAAM', ‘떰즈업’ 의 뒤를 잇는 글로벌 히트곡이 될 것으로 기대한다'고 말했다.한편 모모랜드의 세 번째 싱글 앨범 ‘레디올낫(Ready or Not)’은 오는 17일 오후 6시 각 음원사이트를 통해 전격 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com