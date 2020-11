찬란한 내 인생 (사진=KG컴퍼니)

‘슈퍼스타K’ 시즌2에서 독보적인 존재감으로 시선을 사로잡았던 이보람이 MBC 일일드라마 ‘찬란한 내 인생’(연출 김용민, 극본 서정)의 OST에 참여했다.이보람이 부른 ‘찬란한 내 인생’의 여섯 번째 OST ‘너의 집(I’m Your Home)’가 오늘 5일 낮 12시에 각종 음원사이트를 통해 발매된다.‘너의 집(I’m Your Home)’은 지난 세월의 고난과 역경을 딛고 행복한 내일을 꿈꾸는 곡으로, 파란만장했던 인생에 대한 이야기를 로맨틱하고 달달하게 풀어냈다. 아이돌 보컬 디렉터 출신 프로듀서 KinGMaker가 전체 디렉팅을 맡았으며, 비트메이커 Nickie가 함께 힘을 실었다.특히 애절하고 유니크한 보컬이 매력적인 이보람은 ‘너의 집(I’m Your Home)’을 통해 경쾌한 리듬을 가진 미디엄 템포 발라드를 찰떡같이 소화하며 폭 넓은 음악성을 드러냈다.가창에 참여한 이보람은 지난 2010년 방송된 Mnet ‘슈퍼스타K’ 시즌 2에 출연해 대중에게 얼굴을 알렸다. 탄탄한 가창력뿐만 아니라 수준급의 댄스 실력으로 Top11까지 진출한 이보람은 이후 꾸준히 음원을 발표하여 리스너들의 귀를 즐겁게 했다. 본인만의 스타일을 구축하고 있는 이보람은 앞으로도 많은 콘서트와 공연을 통해 음악 활동을 이어갈 예정이다.MBC 일일드라마 ‘찬란한 내 인생’은 모든 불운을 딛고 억척스레 살다가 하루 아침에 재벌 2세가 된 한 여인과 재벌 2세에서 어느 날 갑자기 평범한 삶을 살게 된 또 다른 여인을 통해 삶과 가족을 돌아보는 이야기를 그린다. 특히 ‘찬란한 내 인생’은 1년 만에 부활한 MBC 일일드라마로 방영 전부터 화제를 모은 바 있다.‘일일극의 여왕’ 심이영을 필두로 원기준, 진예솔, 최성재 등이 출연하는 ‘찬란한 내 인생’은 매주 월~금 오후 7시 20분 방송된다.한편 이보람이 참여한 ‘찬란한 내 인생’의 여섯 번째 OST ‘너의 집(I’m Your Home)’은 오늘 5일 낮 12시 공개된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com