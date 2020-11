[bnt포토] 박지훈 '이런 모습 처음이야'

[김치윤 기자] 가수 박지훈 첫 번째 정규앨범 '메세지(MESSAGE)' 발매기념 쇼케이스가 4일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 열렸다.박지훈이 'Hit if off' 무대를 선보이고 있다.박지훈 '메세지'에는 타이틀곡 '갓챠(GOTCHA)'를 비롯해 'Hit it off' 등 10곡이 수록돼 있다.bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr