에이티즈, 2주년 콘서트 성황리 마무리

에이티즈 한터 차트 순위 상승

콘서트 DVD까지 '인기 폭발

에이티즈/사진=KQ엔터테인먼트

에이티즈/사진=KQ엔터테인먼트

에이티즈가 데뷔 2주년 콘서트를 성황리에 마무리한 후 더욱 커진 팬덤의 화력을 보여주고 있다.지난달 24일 에이티즈는 데뷔 2주년을 맞아 온라인 단독 콘서트 ‘에이티즈 세컨드 애니버서리 콘서트 : 포트 오브 콜(ATEEZ 2ND ANNIVERSARY CONCERT : PORT OF CALL)’을 개최하고 전 세계 팬들을 만났다.이날 에이티즈는 트위터 월드 와이드 트렌드 중 미국, 프랑스, 싱가포르, 푸에르토 리코에서 1위에 이름을 올렸으며 이 외에도 영국, 캐나다, 이탈리아, 호주 등 다양한 국가들의 순위권을 점령하며 글로벌 인기를 증명했다.공연 성료 후 뜨거웠던 반응을 나타내 듯 에이티즈의 차트 성적이 눈길을 끌었다. 발매한지 세 달이 지난 에이티즈 미니 5집 '제로 : 피버 파트1(ZERO : FEVER part.1)'이 한터차트의 10월 4주 주간 글로벌차트(10.26~11.1 집계)에서 6위를 차지한 것.뿐만 아니라 더욱 앞서 발매된 미니 4집 '트레저 에필로그 : 액션 투 앤써(TREASURE EPILOGUE : Action To Answer)'와 미니 3집 '트레저 에피. 3 : 원 투 올(TREASURE EP. 3 : One To All)' 역시 동일한 차트 내에서 각각 48, 16계단씩 대폭 상승하는 모습을 보였다.특히 주목할 부분은 올해 2월 초 서울 올림픽홀에서 진행한 '에이티즈 월드투어 더 펠로우십 : 맵 더 트레저(ATEEZ World Tour The Fellowship : Map The Treasure)' DVD의 판매량이다. 이번 온라인 공연의 열기를 맛본 팬들이 에이티즈의 지난 콘서트까지 관심을 가진 결과 DVD 판매 순위 또한 16계단이나 오른 것.이렇듯 비활동기에도 여전히 식지 않는 인기를 보여주는 에이티즈는 현재 매주 월, 목 카카오TV를 통해 어드벤처 리얼리티 '에이티즈 피버 로드(ATEEZ FEVER ROAD)'로 새로운 매력을 선보이고 있다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com