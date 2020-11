[포토] 시크릿넘버 진희, '잘록한 개미허리 뽐내며~'

그룹 시크릿넘버(SECRET NUMBER) 레아가 4일 오후 서울 청담동 일지아트홀에서 열린 두 번째 싱글 'Got That Boom(갓 댓 붐)' 발매 기념 쇼케이스에 참석해 포토타임을 갖고 있다.지난 5월 발매한 'Who Dis?' 이후 6개월 만에 컴백한 시크릿넘버의 새 앨범 타이틀 곡 'Got That Boom'은 EDM, 하우스, 힙합 등 여러 가지 장르의 요소를 적절하게 녹여낸 댄스팝 장르의 노래다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com