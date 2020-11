'아시아의 별' 보아가 일본에서 새 싱글을 선보인다.소속사 SM엔터테인먼트는 보아의 '아이 빌리브'가 4일 발매된다고 밝혔다.이 곡은 인기 롤플레잉게임(RPG) '테일즈 오브'(Tales of) 시리즈 중 하나인 '테일즈 오브 더 레이즈 라스트 크래들'(Tales of The Rays Last Cradle)의 주제곡으로 사용된다.밝은 미래를 향해 나아가고자 하는 메시지를 발라드 선율에 담았다.보아는 2009년에도 '테일즈 오브 그레이시스'(Tales of Graces)의 테마 곡인 '마모리 타이 ~화이트 위시즈~'를 발표했다.이 곡은 당시 오리콘 주간 싱글 차트에서 3위를 기록하며 흥행한 바 있다./연합뉴스