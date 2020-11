비투비 포유 (사진=큐브 엔터테인먼트)

그룹 비투비 포유(BTOB 4U)가 오는 16일 임현식 자작곡 'Show Your Love'로 정식 데뷔한다.큐브 엔터테인먼트는 4일 0시 비투비 공식 SNS 채널을 통해 미니 1집 'INSIDE'(인사이드)의 트랙리스트를 공개했다.공개된 트랙리스트에는 타이틀곡 'Show Your Love'를 비롯해 'Tension', 'Bull’s Eye', '신기루', '그대로예요'까지 총 다섯 곡의 리스트가 담겨 있다.타이틀곡 'Show Your Love'는 '그리워하다', '너 없인 안 된다', '아름답고도 아프구나' 등 수많은 히트곡을 탄생시킨 비투비 멤버 임현식의 자작곡으로 또 하나의 명곡 탄생을 예고하고 있다.더불어 비투비 포유(BTOB 4U)는 이번 앨범의 타이틀곡을 포함한 전곡의 크레디트에 이름을 올리며 '믿고 듣는 비투비'라는 수식어를 다시 한번 입증할 예정이다.비투비 포유(BTOB 4U)는 서은광, 이민혁, 이창섭, 프니엘로 구성된 비투비의 새 유닛으로, 비투비 속 또 다른 매력을 통해 글로벌 팬들을 사로잡을 것으로 기대를 모은다.한편 비투비 포유(BTOB 4U)의 미니 1집 'INSIDE'(인사이드)는 오는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com