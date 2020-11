더 쇼 (사진=SBS MTV)

오늘(3일) 방송되는 ‘더쇼’ 에서는 CIX, TOMORROW X TOGETHER, 이달의 소녀 컴백무대와 함께 DRIPPIN, P1Harmony가 데뷔무대를 꾸민다.SBS MTV ‘더쇼’에서는 독보적인 유니크함과 강렬한 퍼포먼스로 돌아온 CIX와 트렌디함은 물론, 한층 더 무르익은 성숙미까지 겸비해 돌아온 JBJ95의 컴백 무대가 기다리고 있다.이어 청량디스코의 매력을 들고 컴백한 TOMORROW X TOGETHER와, 페스티벌 소녀로 변신한 이달의 소녀 등 핫한 스타들이 줄지어 컴백을 예고하며 글로벌 팬들의 기대를 모으고 있다. 뿐만 아니라 데뷔 전부터 전 세계의 주목을 받은 DRIPPIN과 완성도 넘치는 대형신인 P1Harmony의 데뷔 무대 소식도 전해져 이목이 집중되고 있다.특히 TOMORROW X TOGETHER의 무대는 ‘더쇼’ 스페셜 에디션 무대로 꾸며진다. 타이틀 곡 ‘5시 53분의 하늘에서 발견한 너와 나’는 신비롭고 청량한 마법 같은 무대를 선보일 예정이며, 이어 '날씨를 잃어버렸어’까지 특별한 무대로 준비되어 있다는 소식에 팬들의 뜨거운 관심이 쏟아지고 있다.‘더쇼’ 속 코너 ‘더쇼 컨택’에서는 떠오르는 신예 DRIPPIN의 차준호가 출연해, 매력 부자다운 면모를 보여주며, TMI를 마음껏 쏟아낼 예정이다. 도깨비어로 자기소개를 하는 엉뚱한 매력부터 새로 개발한 시그니처 포즈까지 선보인다.이어 한 편의 영화를 보는 듯한 독보적인 퍼포먼스의 신곡 ‘정글 (Jungle)’로 돌아온 CIX의 배진영은, ‘나는 배냥이 VS 나는 배챙이’라는 질문지 앞에 놓이며 고민에 휩싸였다고 한다. 과연 배진영이 선택한 자신의 최애 애칭은 무엇일지 방송을 통해 확인할 수 있다.MTV Asia 채널을 통해 총 18개국에 동시 생방송 되는 ‘더쇼’는 BXK, CIX, DRIPPIN, JBJ95, NTX (엔티엑스), P1Harmony, TOMORROW X TOGETHER, VERIVERY, 다크비(DKB), 블랙스완, 송하예, 알렉사, 위클리, 이달의 소녀, 케이시(Kassy), 펜타곤의 무대와 함께한다. 3일(화) 오후 6시 SBS MTV, SBS FiL 채널에서 동시 방송된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com