다이나믹 듀오 (사진=아메바컬쳐)

다이나믹 듀오(개코, 최자)가 3일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 'THEN TO NOW (댄 투 나우)' 프로젝트의 대미를 장식할 신곡 'SOON (Feat. BewhY)'를 발매한다.'SOON'은 모두가 지치고 답답한 현재 상황이지만 곧 나아질 것이라는 믿음을 담아 다 같이 이겨내 보고자 하는 마음을 표현한 곡이다. Mnet '쇼미더머니 9'에 같은 프로듀서 팀으로 출연 중인 비와이가 피처링에 참여해 힙합씬 레전드 '다이나믹 트리오'의 파워를 예감하게 하고 있다.이 같은 메시지와 이름만으로 뜨거운 관심을 받고 있는 'SOON' 발매에 앞서 다이나믹 듀오가 음악 팬들을 위해 'SOON'을 더 특별하게 감상할 수 있는 포인트와 신곡 비하인드 스토리를 밝혔다.이하 다이나믹 듀오와의 일문일답.Q. 아메바컬쳐 15주년 프로젝트 대미를 장식하는 싱글을 발표하는 소감은 어떤지?A. 최자 : 아메바컬쳐 15주년의 프로젝트들이 거의 끝나가는구나 싶은 기분이 든다. 이번 신곡은 15주년에 연결하기보다도 올해에 참 잘 어울리는 곡이라고 생각한다. 사실 올해는 전 세계인 모두가 처음 겪어보는 일로 많은 사람이 힘들 텐데 'SOON'을 통해 고통을 조금이라도 덜고, 위로를 받았으면 하는 마음이다.Q. 'SOON'은 어떤 발상에 중점을 두고 탄생한 곡인가?A. 개코 : 팬분들의 댓글에서 영감을 얻었다. 제가 팔을 다쳤을 때, 많은 분들이 댓글에 ‘GWS’라고 달아주셨는데, 이게 무슨 의미일까 알아보니 ‘Get well soon’의 줄임말이더라. 이걸 가지고 노래를 만들어보면 재밌겠다는 생각이 들어서 떠오르는 것들을 메모해놓고, 곡 스케치 작업을 할 때 많이 참고했다.Q. '쇼미더머니9'에 이어 이번 곡 작업도 함께 하게 된 비와이와의 호흡은?A. 개코 : 비와이와는 워낙 이전부터 호흡을 많이 맞춰봤고, 연락도 자주 하는 등 서로 호감이 있었다. 그러다가 ‘쇼미더머니9’에 같은 프로듀서팀을 해보면 어떻겠나 제안이 왔는데, 저희는 고민도 안 하고 바로 '같이 하고 싶다'고 했다. 왜냐하면 비와이는 지금 한창 음악적 커리어를 쌓고 있는 아티스트이기 때문에 열정이 어마어마하다. 그런 점들이 기존에 저희가 가지고 있던 것들과 함께 어우러지면 재미있겠다고 생각했다.A. 최자 : 그런 점이 또 이번 앨범까지 이어진 것 같고, 일단은 셋이 참 잘 맞는 것 같다. 셋이 수다를 떨 때나 아이디어를 나눌 때만 해도 정말 즐겁다. 비와이가 에너지가 밝고 건강한 친구이기 때문에 같이 시간을 보내는 과정이 참 좋았다.Q. 기억에 남는 곡 작업, 뮤직비디오 촬영 에피소드가 있는지?A. 최자 : 지금 딱 기억에 남는 게 하나 있다. 이번 곡을 쓴 친구가 미국에 있는 친구인데 곡 녹음을 다 끝내고 나서 믹스 작업을 할 때, 뭔가 트랙들 사이에 시작점이 안 맞더라. 그래서 이 친구한테 곡을 다시 받으려고 연락을 하는데 미국에 있다 보니까 서로 시차가 안 맞아서 조금 애를 먹었던 기억이 있다.A. 개코 : 뮤직비디오는 강화도에서 찍었는데, 바다 앞이다 보니까 정말 추웠다. '맵고짜고단거 (Feat. 페노메코)' 뮤직비디오 찍을 때가 생각나더라. 그때도 엄청 추웠고, 또 뮤직비디오 촬영팀도 그때랑 같은 팀이었다. 추웠던 것도 기억에 남지만, 새벽에 셋이 같이 찍는 신이 있었는데 그 신 촬영 때가 재밌었다. 대기시간에도 계속 서로 ‘쇼미더머니9’ 얘기를 했다.A. 최자 : 뮤직비디오 촬영하면서 서로의 모습을 보고 좋아했다. 서로 '잘 생겼다'라는 것보다 '아 정말 이런 얼굴이 참 좋아'라고 느꼈다. 멋있는 척하고 있는 모습 보는 게 재미있었다.Q. 'SOON' 리스닝 포인트는?A. 개코 : 가사가 아닐까 생각이 든다. 아름다운 멜로디, 좋은 비트 등 여러 가지가 있겠지만 가사를 집중해서 들어주시면 좋겠다.A. 최자 : 추운 겨울에 봄이 오고 있다는 느낌이 나는 곡이다. '지금 다들 힘들겠지만, 곧 나아질 거고 더 이상은 힘들어지지 않을 거다' 이야기하는 그런 신호탄 같은 노래다.Q. 'SOON'이 대중에게 어떤 곡으로 다가갔으면 좋겠는지?A. 개코 : 그냥 듣는 모든 분들이 잠깐이라도 공감하고, 위로 받았으면 좋겠다.A. 최자 : 지금 상황이 어떻게 보면 극도로 예민해질 수 있고, 현실을 있는 그대로 바라볼 수 없게 할 수도 있다. 조금이나마 현실을 있는 그대로 바라볼 수 있게 하는 용기를 주는 곡이었으면 하는 바람이 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com