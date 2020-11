방탄소년단 뷔, 'BE' 개인 콘셉트 포토 공개...직접 녹음한 오디오 가이드 제공

[연예팀] 방탄소년단이 새 앨범 'BE (Deluxe Edition)'의 멤버별 콘셉트 포토를 공개했다.2일 방탄소년단 공식 SNS를 통해 'BE (Deluxe Edition)' 뷔 콘셉트 포토가 공개됐다. 한 장은 방으로 꾸며진 공간에서 편안하게 찍은 사진이며, 또 다른 한 장은 뷔의 얼굴에 초점을 맞춘 클로즈업 샷이다.뷔를 시작으로 공개되는 방탄소년단의 'BE (Deluxe Edition)' 콘셉트 포토는 멤버들의 개성과 성향을 살린 '방'을 주제로 한다. 서로 다른 색깔과 분위기로 꾸며진 방은 각 멤버들의 의견을 적극 반영해 완성됐다. 일곱 멤버는 오롯이 자신에게 집중할 수 있는 공간인 방에서 다양한 매력을 보여준다.첫 테이프를 끊은 뷔의 방은 은은한 초록색과 하얀색이 어우러진 벽지와 문, 붉은색의 벨벳 소파가 이색적인 분위기를 풍기는 공간. 소파를 기준으로 바이올린과 도자기 등 소품이 좌우 대칭을 이루며 작은 아트 갤러리를 연상하게 한다. 특히, 벽 중앙에 걸린 액자 속 사진은 뷔가 직접 찍은 사진이다. 세련된 홈웨어를 입은 뷔는 자신의 취향대로 꾸민 방에서 편안한 포즈와 그윽한 눈빛으로 남다른 매력을 뽐내고 있다.'BE (Deluxe Edition)'의 개별 콘셉트 포토는 빅히트 엔터테인먼트 공식 홈페이지에도 게재되며, 사진 속 소품을 클릭하면 멤버들이 직접 녹음한 오디오 가이드를 들을 수 있다.뷔는 "뷔의 방에 오신 여러분 환영합니다"라며 자신을 해당 방의 큐레이터라고 소개한다. 그러면서 "뒤에 걸린 사진은 제가 직접 찍은 사진이라서 더 의미가 있다. 저의 시선을 그대로 옮긴 사진을 통해, 제가 세상을 바라보는 시선과 그 공간에 있는 저를 모두 표현할 수 있어서 이 방에서 저를 가장 잘 표현한 물건인 것 같다"라고 전했다.한편, 방탄소년단은 오는 20일 새 앨범 'BE (Deluxe Edition)'를 전 세계에 동시 발매한다.(사진제공: 빅히트 엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr