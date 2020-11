태민, 정규 3집 'Never Gonna Dance Again : Act 2' 작사 참여...레드벨벳 웬디 피처링 지원사격

[연예팀] 샤이니 태민이 정규 3집 ‘네버 고나 댄스 어게인 : 액트 2(Never Gonna Dance Again : Act 2)’로 다채로운 매력을 발산한다.오는 11월 9일 발매되는 이번 앨범은 극강의 카타르시스가 느껴지는 타이틀 곡 ‘이데아 (IDEA:理想)’를 비롯해 총 9곡이 수록되어 있으며, ‘헤븐(Heaven)’ ‘안아줄래 (Think Of You)’ ‘팬지(Pansy)’ 등 태민이 작사에 참여한 3곡은 물론, 레드벨벳 웬디가 피처링으로 지원사격한 ‘비 유어 에너미(Be Your Enemy)’도 만날 수 있어 기대감을 베가시킨다.이번 앨범에 수록된 ‘헤븐(Heaven)’은 쓸쓸한 기타의 아르페지오 선율 위에 깊이감 있는 리듬, 규모감 있는 코러스가 더해져 웅장한 느낌을 자아내는 미디엄 템포의 팝 곡으로, 가사에는 진실된 위로의 말을 담았으며, 2019년 열린 태민 두 번째 단독 콘서트 ‘T1001101’(티일공공일일공일)에서 공개해 화제를 모았다.더불어 ‘안아줄래 (Think Of You)’는 청량하고 시원한 분위기의 일렉트로닉 팝 곡으로, 가사에는 태민이 팬들을 생각하면 떠오르는 말들을 진솔하게 표현해 감동을 더하며, ‘팬지(Pansy)’는 편안한 무드가 인상적인 컨트리 기반의 팝 곡으로, 변함없는 사랑으로 늘 곁에 있어준 상대에 대한 고마움을 전하는 가사가 눈길을 사로잡는다.또한 ‘비 유어 에너미(Be Your Enemy)’는 잔잔한 일렉 기타 사운드가 돋보이는 감성적인 분위기의 팝 곡으로, 피처링으로 참여한 레드벨벳 웬디의 따뜻한 음색과 태민의 부드러운 보컬이 어우러져 있으며, 가사에는 평소 쉽게 말하기 어려운 아픔과 슬픔을 모두 위로해주겠다는 힐링의 메시지를 담았다.한편, 태민 정규 3집 ‘Never Gonna Dance Again : Act 2’는 오는 9일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원이 공개된다.(사진제공: SM엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr