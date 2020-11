슈퍼주니어 (사진=Label SJ)

슈퍼주니어가 오늘 정규 10집의 선공개 곡 ‘우리에게 (The Melody)’ 티저 영상을 공개한다.슈퍼주니어는 금일(2일) 오후 6시 유튜브와 네이버TV SMTOWN 채널을 통해 신곡 ‘우리에게 (The Melody)’의 분위기를 미리 만날 수 있는 뮤직비디오 티저 영상을 오픈한다. 이번 뮤직비디오는 슈퍼주니어의 과거 사진, 영상과 멤버들의 현재 모습이 교차되며 나타나, 지난 15년 간의 추억을 회상할 수 있는 감동적인 영상으로 재구성돼 높은 관심이 기대된다.신곡 ‘우리에게 (The Melody)’는 가사에 지난 15년 동안 함께해준 서로에 대한 고마움과, 지금처럼 앞으로도 함께 노래해 주길 바라는 마음을 담아냈다. 기분 좋은 '휘파람' 소리가 인상적인 미디움 템포 장르로, 글로벌 음악 팬들 사이 뜨거운 호응을 얻을 것으로 보인다.한편 슈퍼주니어는 데뷔 15주년 기념일인 11월 6일 오후 6시에 각종 음악사이트에서 선공개 곡 ‘우리에게 (The Melody)’ 음원과 뮤직비디오를 정식 오픈한다. 정규 10집은 12월 중 발매 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com